2021/07/26 | 23:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصدر مغردا: شكرا للجهود المبذولة لاسيما الكاظمي في بلورة الاتفاقية .الصدر: يجب استعادة العراق من شبح الارهاب وادعياء المقاومة.الصدر في اول رد فعل على زيارة الكاظمي: يجب وقف العمل العسكري للمقاومة.

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