تونس.. الخارجية الأميركية تحذر من

2021/07/26 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب التطورات" في تونس، مؤكدا أن الوزارة على اتصال مع المسؤولين التونسيين

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