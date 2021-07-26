الصدر يشكر “المقاومة” بعد اعلان بايدن بمهمة القوات الامريكية في العراق

2021/07/26 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، شكره الى المقاومة العراقية، بعد اعلان بايدن بمهمة القوات الامريكية في العراق.وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني” : “شكرا […]

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