السيد الصدر: شكراً للجهود المبذولة لبلورة اتفاقية انسحاب القوات القتالية من العراق

2021/07/26 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعرب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن شكره للجهود المبذولة لبلورة اتفاقية انسحاب القوات القتالية من العراق.وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: "شكرا للمقاومة العراقية الوطنية فها هو الإحتلال يعلن عن بدء انسحاب قواته القتالية أجمع".واضاف: "لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب، وشكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الإتفاقية ولا سيما الأخ الكاظمي".ادناه نص التغريدة:

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