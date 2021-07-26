الصدر: شكراً للجهود المبذولة لبلورة اتفاقية انسحاب القوات القتالية من العراق

2021/07/26 | 23:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي أول رد فعلٍ على مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

توجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالشكر للجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أنه سبق وطرح شروطا فيما يخص تواجد القوات الأميركية في العراق، مضيفا أنه مع تحقق تلك الشروط فإنه يستوجب إيقاف اية أعمال عسكرية ضد القوات الأميركية، داعيا إلى السعي لدعم القوات العراقية لاستعادة الأمن وإبعاد شبح الإرهاب ومدعي المقاومة.

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