الخارجية الروسية: ينبغي على واشنطن إزالة ’آثارها الصغيرة’ من العراق وثلاث دول أخرى

2021/07/26 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الإثنين، في تعليقها على تصريح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، جون هايتن، أن تقوم الولايات المتحدة بـ"إزالة آثارها الصغيرة" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا.

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في تليغرام: "ربما قبل تركيز أمريكا على التهديدات الأخرى، ينبغي عليها إزالة آثارها الصغيرة في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا".

في وقت سابق، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن أن على الولايات المتحدة، التي ترى التطورات في أفغانستان والعراق "ألا تتجاهل التهديدات في الشرق الأوسط، بل أن تتعامل معها بشكل مختلف، وتترك آثارا صغيرة حتى يكون جسمنا أكثر تركيزًا على التهديدات من الصين وروسيا".

"سبوتنيك"

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