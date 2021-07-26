العراق وواشنطن يتفقان على عدم وجود قوات قتالية أمريكية بحلول 31 كانون الأول المقبل

2021/07/26 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اتفق العراق وواشنطن على عدم وجود قوات قتالية أمريكية بحلول 31 كانون الأول المقبل.واكدا في البيان المشترك ان القواعد التي تستضيف افراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي عراقية./انتهى9

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