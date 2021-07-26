2021/07/26 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/بالفديو ..كوادر الدفاع المدني برفقة خبراء معالجة القنابل غير المنفلقة يواصلون اخماد النيران في مستودعات الاسلحة والذخائر التابعة لفرقة الامام علي القتالية في صحراء النجف./انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو .. كوادر الدفاع المدني برفقة خبراء معالجة القنابل غير المنفلقة يواصلون اخماد النيران قي مستودعات الاسلحة والذخائر بالنجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو .. كوادر الدفاع المدني برفقة خبراء معالجة القنابل غير المنفلقة يواصلون اخماد النيران قي مستودعات الاسلحة والذخائر بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).