2021/07/26 | 23:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهالي حي الصابئة في سوق الشيوخ يتظاهرون بسبب سوء الخدمات وتردي الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/26 | 23:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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