الصدر يعلق على قرار واشنطن: لننتظر اتمام الانسحاب

2021/07/26 | 23:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على قرار الولايات المتحدة بشأن قواتها في العراق، مؤكداً بالقول “لننتظر اتمام الانسحاب”.وقال الصدر في تغريدة على “تويتر”، “شكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولاسيما الأخ الكاظمي”.

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن أكد، اليوم الاثنين، خلال لقائه في واشنطن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الدور الأميركي في العراق سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش، مؤكداً أن بلاده لن نقوم بأي مهمات قتالية.

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