التربية تكشف شروط اجازة الخمس سنوات براتب اسمي (وثائق)

2021/07/26 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنوان

دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

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