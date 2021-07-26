الدفاع النيابية تحذر من حرب أهلية حال انسحاب القوات الاميركية من العراق

2021/07/26 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، من مصير مجهول وحربا أهلية في حال انسحاب القوات الاميركية من العراق، فضلا عن خسارة أمنية واقتصادية وسياسية.

وقال عضو اللجنة، ناصر الهركي، في تصريح لـNRT اليوم، (26 تموز 2021)، ان "انسحاب قوات التحالف وبالاخص الاميركية من العراق ليس صحيحا في الوقت الحاضر، حيث ان مصادر القرار عديدة، ووجود مجاميع مسلحة خارجة عن القانون".

واضاف الهركي، ان "القوات العراقية بحاجة إلى مدربين ومستشارين، فضلا عن التعاون الاستخباري والمساعدة الجوية في الحرب على داعش، حيث ان الاخير لا يزال متواجدا في العراق".

وتابع، ان "العراق مقبل على مصير مجهول وحربا أهلية في حال انسحاب القوات الاميركية، نظرا لتعدد مصادر القرار العراقي، ووجود مجاميع مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، فمن يستطيع السيطرة على الوضع العراقي؟".

وأوضح الهركي، انه "في حال انسحاب القوات الاميركية بشكل كامل من العراق فان جميع القوات الاجنبية ستغادر البلاد، وستتبعها الشركات والاتحاد الاوروبي وسيخسر العراق امنيا واقتصاديا وسياسيا ومن جميع النواحي".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ان الدور الأميركي في العراق سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش.

وذكر بايدن في لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالبيت الابيض: "نريد إن نستمر بدعم العراق استخباريا، وان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب سيستمر، ولن نقوم بأي مهمات قتالية في العراق".

وأضاف ان "الشراكة الأميركية العراقية مستمرة وإدارتي ملتزمة بها، وملتزمون بالتعاون الأمني ومواجهة داعش مع الحكومة العراقية".

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