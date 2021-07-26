بايدن‭:‬انتهاء‭ ‬المهمة‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وبدء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬

2021/07/26 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭:‬المهم‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يطلب‭ ‬منا‭ ‬فعله‭ ‬هناك واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستنهي‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬‮«‬مهمتها‭ ‬القتالية‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لتباشر‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬ وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬إياه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ […]

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