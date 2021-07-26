2021/07/26 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الدفاع الأمريكي:المهم هو ما يطلب منا فعله هناك واشنطن- مرسي أبو طوق اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام «مهمتها القتالية» في العراق لتباشر «مرحلة جديدة» من التعاون العسكري مع هذا البلد.
وقال بايدن في حضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال استقباله إياه في البيت […]
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وقال بايدن في حضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال استقباله إياه في البيت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن:انتهاء المهمة القتالية في العراق وبدء مرحلة جديدة من التعاون العسكري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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