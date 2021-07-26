2021/07/26 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ترددت‭ ‬كلمة‭ ‬الشراكة‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬كلام‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬عند‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬مباحثات‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وفي‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الجارية،‭ ‬وعند‭ ‬اعتاب‭ ‬اجتماع‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬بشأن‭ ‬بحث‭ ‬انهاء‭ ‬المهمات‭ ‬القتالية‭ ‬للأمريكان‭ ‬بوصفه‭ ‬مطلبا‭ ‬تضمنه‭ ‬قرار‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬بدفع‭ ‬من‭ ‬الموالين‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الانفعالي‭ ‬المضطرب‭.‬ ‭ ‬كلمة‭ ‬الشراكة‭ ‬كبيرة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعريف الشراكة..ثمّ توظيفها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعريف الشراكة..ثمّ توظيفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).