2021/07/26 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتراضات في أمريكا والمانيا وروسيا وتركيا على قرارات سعيّد حل البرلمان تونس- الزمان انفضت المواجهات نهار الاثنين أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، وغادر راشد الغنوشي رئيس البرلمان مكان الاعتصام بسيارته فيما الازمة مفتوحة على احتمالات عدة. و أقال الرئيس سعيّد الاثنين كلا من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التونسي يقيل وزير الدفاع ويتولى السلطة التنفيذية بدعم من النقابات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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