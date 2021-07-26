الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬يقيل‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ويتولى‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬النقابات‭ ‬

2021/07/26 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتراضات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والمانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬سعيّد‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬ تونس‭- ‬الزمان‭ ‬ انفضت‭ ‬المواجهات‭ ‬نهار‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬التونسي‭ ‬غداة‭ ‬تجميد‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬وإعفاء‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬مهامه،‭ ‬وغادر‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬مكان‭ ‬الاعتصام‭ ‬بسيارته‭ ‬فيما‭ ‬الازمة‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬احتمالات‭ ‬عدة‭. ‬و‭ ‬أقال‭ ‬الرئيس‭ ‬سعيّد‭ ‬الاثنين‭ ‬كلا‭ ‬من‭ […]

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