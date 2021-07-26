الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬يقيل‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ويتولى‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬النقابات‭ ‬



الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬يقيل‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ويتولى‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬النقابات‭ ‬
2021/07/26 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتراضات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والمانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬سعيّد‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬ تونس‭- ‬الزمان‭  ‬ انفضت‭ ‬المواجهات‭ ‬نهار‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬التونسي‭ ‬غداة‭ ‬تجميد‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬وإعفاء‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬مهامه،‭ ‬وغادر‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬مكان‭ ‬الاعتصام‭ ‬بسيارته‭ ‬فيما‭ ‬الازمة‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬احتمالات‭ ‬عدة‭.  ‬و‭ ‬أقال‭ ‬الرئيس‭ ‬سعيّد‭ ‬الاثنين‭ ‬كلا‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬يقيل‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ويتولى‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬النقابات‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬يقيل‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ويتولى‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬النقابات‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).



واصل القراءة على الزمان


Sponsored Links