الياسري:يجب خلق حالة من الضمان الاستراتيجي مع امريكا

2021/07/26 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مدير المركز العربي الاسترالي للدراسات، احمد الياسري، اليوم الاثنين، ان يجب ان نخلق حالة من الضمان الاستراتيجي مع امريكا وقال الياسري في برنامج حصاد الايام، ان “هناك حالة من التقارب بين ارادة حكومة الكاظمي وارادة الحكومة الامريكية”، موضحا ان “بايدن تقريبا وافق على طرح الكاظمي بقاء القوات الامريكية للتدريب فقط”.ولفت ان “الايرانيين […]

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