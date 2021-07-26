وزيرا الداخلية والعمل يناقشان عددا من الملفات المشتركة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم

2021/07/26 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش وزيرا الداخلية عثمان الغانمي والعمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عددا من الملفات المشتركة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان ,الغانمي التقى ,اليوم الاثنين ,وزير العمل و جرى خلال اللقاء بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارتين، بما يخدم المصلحة العامة ".كما تمت بحسب البيان,مناقشة عدد من الملفات المشتركة بعمل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم"./انتهى2

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