2021/07/26 | 23:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وواشنطن يصدران البيان الختامي المشترك حول الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/26 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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