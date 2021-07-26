عاجل | البيان الختامي بين واشنطن وبغداد: أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة

البيان الختامي بين واشنطن وبغداد: أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة
البيان الختامي: لا قوات قتالية أميركية بالعراق بعد تاريخ
بيان أمريكي عراقي مشترك: العراق تعهد بحماية افراد التحالف الدولي
البيان الختامي: الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعمها للقوات العراقية
البيان المشترك: القواعد التي تستضيف القوات الامريكية والتحالف عراقية
البيان الختامي: الحكومة العراقية اكدت ان قوات التحالف تعمل وفق دعوتها
البيان المشترك: الحكومة العراقية تعهدت بحماية افراد التحالف الدولي
اليبان الختامي: قوات التحالف ضيفة بقواعد عراقية وتحترم قانون البلاد
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