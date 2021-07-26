2021/07/27 | 00:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البيان الختامي بين واشنطن وبغداد: أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة

البيان الختامي: لا قوات قتالية أميركية بالعراق بعد تاريخ

بيان أمريكي عراقي مشترك: العراق تعهد بحماية افراد التحالف الدولي

البيان الختامي: الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعمها للقوات العراقية

البيان المشترك: القواعد التي تستضيف القوات الامريكية والتحالف عراقية

البيان الختامي: الحكومة العراقية اكدت ان قوات التحالف تعمل وفق دعوتها

البيان المشترك: الحكومة العراقية تعهدت بحماية افراد التحالف الدولي

اليبان الختامي: قوات التحالف ضيفة بقواعد عراقية وتحترم قانون البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البيان الختامي بين واشنطن وبغداد: أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | البيان الختامي بين واشنطن وبغداد: أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).