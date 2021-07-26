2021/07/27 | 00:04 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البيان الختامي المشترك لجولة الحوار الرابعة: الولايات المتحدة تؤكد احترام سيادة العراق واستقلاله.البيان المشترك: واشنطن تتعهد بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق

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