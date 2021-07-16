البيان الختامي المشترك للجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي العراقي الاميركي

2021/07/27 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، البيان الختامي المشترك لجولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية، اليوم (26 تموز 2021)، فقد جدد الطرفان "تأكيدهما على أهمية هذه المناقشات التي ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي ححدتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي وعلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

واضاف البيان، انه "اكدت الولايات المتحدة من جديد احترامها لسيادة العراق والقوانين العراقية وتوفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة اراضيه".

واوضح، ان "العلاقة الامنية ستنتقل بالكامل الى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك اي وجود لقوات قتالية اميركية في العراق بحلول 2021/12/31.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد التقى، اليوم الاثنين، الرئيس الاميركي جو بادين في واشنطن.

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