استشاري علم الامراض يحذر من الوصول الى الانهيار الصحي

2021/07/27 | 00:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر استشاري علم الامراض،الدكتور محمد اسماعيل، اليوم الاثنين، من الوصول الى الانهيار الصحي ما لم يلتزم المواطنون بالاجراءات الوقائية، مشيرا ان لا اعتقد ان الواقع الصحي باستطاعته الصمود اكثر من هذا.وقال اسماعيل ان “اللقاحات امنة وفعالة وبامكانها ايقاف الوباء”، مبينا ان “النظام الصحي في العراق ما زال يعاني وهناك جهود لتاهيل المؤسسات الصحية”.[…]

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