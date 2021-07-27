أمين بغداد يوجه بمنع ظاهرة رعي المواشي داخل المدينة

2021/07/27 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلنت امانة بغداد، التنسيق مع مكتب السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد لمنع دخول المواشي الى داخل المدن ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد .وذكر بيان للامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "امين بغداد المعمار علاء معن وجه كتاباً لمكتب السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة للتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية الماسكة للارض في المدن الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد لغرض منع دخول المواشي ومصادرتها واحالة اصحابها للمحاكم المختصة في حال مخالفتهم وبالتعاون مع الدوائر البلدية التابعة للامانة ".واضاف ان "هذا التوجيه يرمي للحفاظ على مشهد العاصمة الحضاري والقضاء على ظاهرة رعي المواشي التي تسببت اضراراً بيئية الى جانب مشهدها المسيء ".

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