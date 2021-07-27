مكتب الكاظمي يكشف جميع ملفات اللقاء مع الرئيس الأميركي

2021/07/27 | 00:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، مجمل الملفات في لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

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وجاء في بيان للمكتب تلقى "ناس"، نسخة منه (26 تموز 2021)، أن "الجانبين عقدا جولة مباحثات في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، تناولت مختلف جوانب تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الأمنية والإقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية".

وشهد اللقاء "التأكيد المتبادل على انتقال العلاقة الأمنية بين الطرفين الى مهام الإستشارة والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية، وتقديم الدعم الفني للقوات المسلحة العراقية، وعدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول للعام الجاري/2021".

وأشاد الرئيس بايدن بـ"دور الكاظمي والحكومة العراقية المتنامي في السير بالعراق نحو الاستقرار، ومساهمتها الفعالة في إرساء أسس السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط".

كما شهد اللقاء "تأكيد دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، على مسار إجراء الإنتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".

وأكد الكاظمي "تطلع العراق الى بناء علاقات وطيدة وشراكة راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على أسس احترام السيادة العراقية، وضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين وحفظ مصالح العراق".

كما عبّر الكاظمي عن "تقدير العراق للدعم الأمريكي في الجهود المبذولة لأجل إجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المقرر".

وتباحث الجانبان في "توسعة أفق الإستثمار أمام الشركات الأمريكية في العراق، والخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بالفرص الواعدة في العراق، وبما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويزيد من خلق فرص العمل".

وجرى خلال اللقاء ايضا "بحث الجهود الثنائية والتعاون المشترك في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستعداد الولايات المتحدة توفير المزيد اللقاحات من أجل تعضيد جهود الحكومة العراقية في الوقاية وتوفير الحماية الصحية لأبناء شعبنا".

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