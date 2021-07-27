موعد الانسحاب.. تفاصيل اجتماع الكاظمي وبايدن في البيت الابيض

2021/07/27 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يجتمع بالرئيس الأميركي جوزيف بايدن في البيت الأبيض••••••••••

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بالرئيس الأمريكي السيد جوزيف بايدن في مستهل زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية التي وصلها في وقت سابق على رأس وفد حكومي.

وعقد الجانبان جولة مباحثات في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، تناولت مختلف جوانب تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الأمنية والإقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية.

وشهد اللقاء التأكيد المتبادل على انتقال العلاقة الأمنية بين الطرفين الى مهام الإستشارة والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية، وتقديم الدعم الفني للقوات المسلحة العراقية، وعدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول للعام الجاري/2021.

وأشاد الرئيس بايدن بدور السيد الكاظمي والحكومة العراقية المتنامي في السير بالعراق نحو الاستقرار، ومساهمتها الفعالة في إرساء أسس السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط.

كما شهد اللقاء تأكيد دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، على مسار إجراء الإنتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وأكد السيد الكاظمي تطلع العراق الى بناء علاقات وطيدة وشراكة راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على أسس إحترام السيادة العراقية، وضمن إطار الإتفاقية الستراتيجية بين البلدين وحفظ مصالح العراق.

كما عبّر سيادته عن تقدير العراق للدعم الأمريكي في الجهود المبذولة لأجل إجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المقرر.

وتباحث الجانبان في توسعة أفق الإستثمار أمام الشركات الأمريكية في العراق، والخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بالفرص الواعدة في العراق، وبما يعزز الإستقرار الإقتصادي ويزيد من خلق فرص العمل.

وجرى خلال اللقاء ايضا بحث الجهود الثنائية والتعاون المشترك في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستعداد الولايات المتحدة توفير المزيد اللقاحات من أجل تعضيد جهود الحكومة العراقية في الوقاية وتوفير الحماية الصحية لأبناء شعبنا.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء26 - تموز - 2021

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