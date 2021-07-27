ائتلاف النصر يعد نتائج الحوار الاستراتيجي ..انتصارا للعراق

2021/07/27 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رحب ائتلاف النصر بنتائج الجولة الرابعة من الحوار العراقي الامريكي.وذكر في بيان ان : النتائج أتت كتتويج لجهود حكومة الكاظمي ودعم القوى الوطنية، عادا اياه انتصاراً للعراق ومصالحه وسيادته.واكد الائتلاف اهمية: التضامن الوطني تجاه القضايا الكبرى للدولة، والوقوف صفاً واحداً حكومةً وشعباً وقوى وطنية للدفاع عن وجود ومصالح وسيادة العراق وخلف الدولة ومؤسساتها تجاه التحديات التي تواجهنا كأمّة وطنية./انتهى3

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