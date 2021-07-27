البيان الرسمي للقاء الكاظمي مع بايدن في البيت الابيض

2021/07/27 | 00:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البيان المشترك: القواعد العسكرية هي عراقية وليست أمريكية أو للتحالف الدوليالبيان المشترك: لن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية امريكية في العراق بحلول 31 كانون الاولالبيان المشترك: العراق يجدد التزامه بحماية أفراد قوات التحالف الدوليالبيان المشترك: العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل الى المشورة والتعاون الاستخباريالبيان المشترك: الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعمها للقوات العراقية بضمنها البيشمركة.البيان المشترك: الانتخابات الحرة والنزيهة ستدعم سيادة العراق وديمقراطيته وتنميتهالبيان المشترك: العراق والولايات المتحدة سيستأنفان مناقشاتها من خلال لجان التنسيق

وادناه نص البيان الختامي

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