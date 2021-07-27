الحلبوسي: العراق ينجح بانجاز الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن

2021/07/27 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان العراق ينجح بانجاز الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية.وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "العراق يخطو واثقا نحو تحقيق كامل قدراته، واليوم ينجح دبلوماسيا وسياسيا بانجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي – الاميركي ضمن متطلبات المرحلة الجديدة، ومقتضيات المصلحة الوطنية".ادناه نص التغريدة:

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