2021/07/27 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يرحب بما حققه المفاوض العراقي بالاتفاق على خروج القوات القتالية

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