2021/07/27 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يعلق على ‏نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي -الأمريكي

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