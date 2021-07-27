2021/07/27 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان محافظة الديوانية تشهد تظاهرات احتجاجا على اعتقال ناشط مدني.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "العشرات من اهالي الديوانية تظاهروا امام قيادة شرطة محافظة الديوانية".

واضاف، ان "التظاهرة احتجاجا على اعتقال الناشط حسام العابدي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات في الديوانية احتجاجا على اعتقال ناشط مدني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات في الديوانية احتجاجا على اعتقال ناشط مدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).