الحلبوسي : انجاز الاتفاق الاستراتيجي ..نجاح دبلوماسي وسياسي للعراق

2021/07/27 | 00:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الاميركي نجاحا دبلوماسيا وسياسيا للعراق.وقال في تغريدة ان : "العراق يخطو واثقاً نحو تحقيق كامل قدراته ضمن متطلبات المرحلة الجديدة ومقتضيات المصلحة الوطنية وتحقيق السيادة الناجزة وبناء عراق مقتدر سيد.وبارك الحلبوسي انجاز رئيس مجلس الوزراء وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح./انتهى3

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