إصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة غربي بغداد

2021/07/27 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة الوشاش تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة مااسفر عن اصابة ٣ مواطنيين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على ثلاثة اشخاص قاموا باطلاق العيارات النارية وايداعهم التوقيف".

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