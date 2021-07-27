ساكن القبر 5 - هيثم بن محمد شطورو

2021/07/27 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيثم_بن_محمد_شطورو العودة إلى لحظة الفزع.



رحلة من الأرض إلى السماء.



استـشراف المابعـد الموت.



الدخول إلى دائرة الوهم في العـقـل البشري.



الموت، هذه الفكرة الجنونية الواقـفـة أمام أنظارنا كـواقع محتوم.



الواقعة المحتومة تخترق جـل كياننا فـتكون الحياة هـروبا دائما من الموت أو مواجهة له أو كلى الحالتين معا.



الأبطال هم اللذين يـبتـلعـون فكرة الموت في جوفهم و يواجهونها بشراسة و عـزم، فإما أن تـنصاع لهم حياة حرة و إما تـنـقـ ......





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