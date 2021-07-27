عندما يكون الفساد إبادة جماعية!! - احمد عبد الستار

2021/07/27 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار أحمد عبد الستارلم يشهد بلد من بلدان العالم حرباً تواصلت منذ أكثر من أربعين عاماً، كما شهد العراق من عمر دولته التي تسمى حديثة.



حروباً بالمعنى العسكري للكلمة؛ أو حروباً بمعاني متعددة تشترك كونها، تؤدي بالناس إلى الموت الجماعي.



مرة على يدِ نظام استبدادي كنظام البعث ومغامراته الحربية، وانفاله والأسلحة الكيمياوية ولإعدامات بالجملة والمفرد.



وهذه المرة تحت ظل الديمقراطية التي جاء بها المارينز وت ......





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