2021/07/27 | 01:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ رحب تحالف الفتح، يوم الثلاثاء، بما حققه المفاوض العراقي بشأن خروج القوات القتالية الاجنبية بشكل كامل.وذكر في بيان؛ أن “تحالف الفتح يرحب بما حققه المفاوض العراقي من إنجاز وطني بالاتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام”.وعد الفتح ما تحقق “خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يشيد بما حققه المفاوض العراقي بانسحاب القوات الاجنبية من البلاد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يشيد بما حققه المفاوض العراقي بانسحاب القوات الاجنبية من البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).