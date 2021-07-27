تحالف الفتح يرحب بالاتفاق على خروج القوات القتالية من العراق

2021/07/27 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعرحب تحالف الفتح، بالاتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام.وذكر بيان لتحالف الفتح تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "تحالف الفتح يرحب بما حققه المفاوض العراقي من إنجاز وطني بالاتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام ، ويعدها خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة".وشدد التحالف، بحسب البيان على المسؤولين المعنيين في الدولة العراقية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل عملي ، معربا عن شكره وتقديره للمفاوض العراقي على هذا الإنجاز الوطني.

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