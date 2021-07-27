تجميد البرلمان وإعفاء وزراء سياديين واتهامات بالانقلاب.. ماذا يحدث في تونس؟

2021/07/27 | 01:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: بدأ الأمر في تونس بالتصاعد من انتقاد شديد اللهجة من الرئيس قيس سعيد، للحكومة ونهجها في اتخاذ القرارات والتي أدت إلى انهيار منظومة الصحة أمام جائحة كورونا فضلاً عن تراجع الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية إلى قرارات تتضمن …

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