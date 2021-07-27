تحالف الفتح يرحب بـ’الإنجاز الوطني’ الذي حققه الوفد العراقي في واشنطن

2021/07/27 | 01:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رحّب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الثلاثاء، بـ"الإنجاز الوطني" الذي حققه الوفد العراقي خلال جولة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية.

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وقال التحالف في بيان تلقاه "ناس"، (27 تموز 2021)، إنه "يرحب بما حققه المفاوض العراقي من إنجاز وطني بالاتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام، ويعدها خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

وأضاف بيان التحالف "نأمل من المسؤولين المعنيين في الدولة العراقية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل عملي، وكل الشكر والتقدير للمفاوض العراقي على هذا الإنجاز الوطني".

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