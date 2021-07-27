تحالف الفتح يعلق مفاوضات الوفد العراقي في امريكا

2021/07/27 | 01:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الثلاثاء، بـ"الإنجاز الوطني" الذي حققه الوفد العراقي خلال جولة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال التحالف في بيان تلقى NRT عربية، (27 تموز 2021)، إنه "يرحب بما حققه المفاوض العراقي من إنجاز وطني بالاتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام، ويعدها خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

وأضاف بيان التحالف "نأمل من المسؤولين المعنيين في الدولة العراقية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل عملي، وكل الشكر والتقدير للمفاوض العراقي على هذا الإنجاز الوطني".

كذلك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، إلى وقف العمل العسكري من قبل "المقاومة" لحين اكمال انسحاب القوات الأميركية.

وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليه NRTعربية(26 تموز 2021)، "شكرا للمقاومة العراقية الوطنية، فهاهو الاحتلال يعلن عن بدء انسحاب قواته القتالية أجمع، لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب.



وشكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولا سيما الأخ الكاظمي".

وأضاف "مع العلم إننا قد بينا شروطا فيما سبق ومع تحققها يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا..



والسعي لدعم القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وبسطه على الأراضي العراقية وإبعاد شبح الإرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة".

وختم بوسم "#العراق_نحو_الاستقلال، وننتظر (السيادة) و (الهيبة)".

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