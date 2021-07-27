الأسدي: خروج القوات الامريكية قرار عراقي بامتياز ولن تحدث حرب أهلية

2021/07/27 | 01:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد المتحدث باسم تحالف الفتح احمد الاسدي؛ يوم الثلاثاء، أن استهداف الحشد الشعبي لم يكن الأول خلال العام الجاري. وفيما بين ان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ولا تطلق الاتهامات جزافا، أشار إلى انه تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.وقال الاسدي في تصريح صحفي ورد لــ”الايام نيوز” إن الحشد الشعبي ارسل لجنة […]

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