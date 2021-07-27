قمة بايدن والكاظمي

2021/07/27 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى البيت الأبيض، ولقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وختام الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، والتي كان أهم محاورها انسحاب القوات الأميركية من العراق.

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