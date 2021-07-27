المسرح التجاري، من افرازات الحرب - فاضل خليل

2021/07/27 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل أن خطاب الحداثة في المنطقة العربية – كما يذهب البعض – كان قد بدأ غداة الحمله النابليونيه على مصر عام 1798م.



هذه الحمله التي يعتقد البعض أنها كانت سببا في تعطيل نوع من الحداثة الجنينيه كانت من الممكن أن تظهر للنور لولا هذا الغزو الذي أجهضها." ومنها المسرح.



هذه الحداثة المفترضة لا يمكن تخيلها على النمط الغربي، إذ أنها شكل من أشكال التطور الداخلي لمجمل المؤسسات والتنظيمات والعادات الموجودة آنذاك "(1) ......





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