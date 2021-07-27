الحلبوسي مغرداً: العراق يخطو نحو تحقيق كامل قدراته.. ونبارك إنجاز السيد الكاظمي في إكمال الاتفاق الاستراتيجي

2021/07/27 | 01:46 - المصدر: قناة التغيير

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الحلبوسي مغرداً: العراق يخطو نحو تحقيق كامل قدراته..



ونبارك إنجاز السيد الكاظمي في انجاز الاتفاق الاستراتيجي

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