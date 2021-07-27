2021/07/27 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بايدن: اليوم التقيت بالكاظمي واكدنا من جديد التزامنا بتوسيع نطاق التعاون » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 01:42

واع/

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