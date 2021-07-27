رئيس الجمهورية : نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي -الامريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية

2021/07/27 | 01:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي -الامريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية " .وقال رئيس الجمهورية في تغريدة عبر " تويتر ":" نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي -الامريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، و تاتي ثمرة عمل حثيث من الحكومة برئاسة الاخ الكاظمي، وبدعم القوى الوطنية، وتستند الى مرجعية الدولة " .واضاف"مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل "./انتهى2

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