2021/07/27 | 02:22 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس الجمهورية برهم صالح يعلق على ‏نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي – الأمريكي

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