2021/07/27 | 02:22 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية برهم صالح يعلق على نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي – الأمريكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رئيس الجمهورية برهم صالح يعلق على نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي – الأمريكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية برهم صالح يعلق على نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي – الأمريكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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