صحيفة: حكم قضائي بسجن إسرائيلية تسللت إلى سوريا

2021/07/27 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات الإسرائيلية معاقبة مواطنة عبرت الحدود إلى سوريا في فبراير الماضي بالسجن ثمانية أشهر، بحسب ما أفادت صحيفة "هاآرتس".

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