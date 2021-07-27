أمازون تعلق على تقرير حول

2021/07/27 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة أمازون، يوم الاثنين، تقريرا صحفيا أشار إلى أنها "تتطلع" إلى قبول مدفوعات بعملة بيتكوين "بحلول نهاية العام"

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