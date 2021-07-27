يصل إلى 2 مليار دولار.. بيزوس يقدم عرضا صاروخيا لوكالة ناسا

2021/07/27 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رجل الأعمال الملياردير، جيف بيزوس، الاثنين، عرضا لوكالة ناسا، يشمل تغطية ما يصل إلى ملياري دولار من تكاليف وكالة الفضاء الأميركية، في مقابل منح شركته "بلو أوريجين" عقدا لصنع مركبة فضائية مصممة لإعادة رواد الفضاء إلى القمر.

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